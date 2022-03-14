Кабул, 14 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа (ВПП) сообщает, что в 28 из 34 провинций Афганистана высок уровень острого недоедания. Более 3,5 миллионов детей в Афганистане нуждаются в продовольственной поддержке, сообщило агентство в Twitter.

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ВПП сообщает, что многие дети имеют доступ к жизненно важному питанию только благодаря донорам, предаёт агентство «Шафакна».

Нищета и голод свирепствуют в Афганистане из-за прекращения иностранной помощи и финансовых ограничений. По оценкам, более 90% населения Афганистана в настоящее время живёт за чертой бедности, и более половины населения страны голодает.

По данным агентств по оказанию помощи, потребность в гуманитарной помощи в Афганистане увеличилась на 30% по сравнению с 2021 годом.