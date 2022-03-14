С 15 марта на реках в Томской области начнутся взрывные работы
Томск, 14 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. На реках в Томской области 14 марта стартовали работы по снижению риска заторов во время ледоходов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, лёд на Томи начали пилить по ромбовидной технологии.
Как отмечается, углы ромбов, растянутые вдоль русла, помогают ледовому покрову легче ломаться. В последующем это позволит избежать заторов и подтоплений прилегающей территории. Всего планируется за десять дней распилить 23 км льда.
Во вторник, 15 марта на сложных участках рек с толстым льдом или высокими торосами начнутся взрывные работы.
«Таким методом лед ослабят на Томи возле с. Батурино Томского района, а в среду, 16 марта, — на Оби близ деревни Тискино Колпашевского района. Всего для этих целей специалисты пробурят 80 лунок и опустят в каждую по 6 кг специальной взрывчатки», — отметили в администрации.