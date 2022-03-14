Томск, 14 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. На реках в Томской области 14 марта стартовали работы по снижению риска заторов во время ледоходов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, лёд на Томи начали пилить по ромбовидной технологии.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Взрывные работы на реке Бия

Как отмечается, углы ромбов, растянутые вдоль русла, помогают ледовому покрову легче ломаться. В последующем это позволит избежать заторов и подтоплений прилегающей территории. Всего планируется за десять дней распилить 23 км льда.

Во вторник, 15 марта на сложных участках рек с толстым льдом или высокими торосами начнутся взрывные работы.

«Таким методом лед ослабят на Томи возле с. Батурино Томского района, а в среду, 16 марта, — на Оби близ деревни Тискино Колпашевского района. Всего для этих целей специалисты пробурят 80 лунок и опустят в каждую по 6 кг специальной взрывчатки», — отметили в администрации.