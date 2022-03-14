Екатеринбург, 14 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Екатеринбуржца будут судить за совершение смертельного ДТП. В аварии погибли два ребенка 10 8 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП

ДТП произошло в октябре 2021 года. Свердловчанин, находясь за рулем автомобиля, двигался по улице Димитрова в Екатеринбурге. Мужчина разогнался до 111 км/ч вместо допустимых 60 километров в час. В результате он не успел затормозить и наехал на питбайк, который выезжал на проезжую часть с прилегающей территории. Кроссовым мотоциклом управлял 10-летний мальчик. Он перевозил своего брата 8 лет. Оба ребенка скончались из-за полученных травм.

Экспертиза установила, что при движении с допустимой скоростью водитель иномарки имел возможность избежать столкновения. Однако мужчина допустил халатность и не предпринял мер для ее снижения. Уголовное дело рассмотрит Чкаловский районный суд Екатеринбурга.