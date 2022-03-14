Москва, 14 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Россия столкнулась с очень серьёзным кризисом, связанным с внешними ограничениями. Об этом 14 марта заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Zampolit.com Максим Решетников

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«Кризис носит структурный характер. Иными словами, причины внешние. Внешние ограничения, связанные с импортом, в том числе комплектующих», — заявил Решетников.

«На сегодняшний момент перед предприятиями стоят очень большие вызовы, связанные с перенастройкой производственной деятельности, с необходимостью, по сути, выстраивания новых производственных и логистических цепочек. Всё это ещё накладывается на внешние ограничения по логистике: мы просто не можем доставить, предприятия не могут доставить необходимые товары и услуги. Очень большой, системный блок именно структурных вопросов перед экономикой встал, и всё это дело, конечно, накладывается на текущую финансовую нестабильность», — указал он.