Ханты-Мансийск, 14 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Победитель трека «Государственное управление» в Дальневосточном федеральном округе, суперфиналист четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Азат Ислаев — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» - назначен на должность вице-губернатора Югры.

АНО «Россия — страна возможностей» Азат Ислаев

В должности заместителя губернатора Азат Ислаев будет курировать направления комфортной городской среды и пространственного развития региона.

«В новой должности я буду заниматься вопросами пространственного развития, градостроительства, архитектуры, развития агломераций. Сейчас для достижения целей, поставленных губернатором региона, проводится реформа правительства Югры. Будет создан Департамент пространственного развития и архитектуры, который займется соответствующими задачами. Работа новой структуры должна сделать населенные пункты более комфортными и удобными для жизни, повысить доступность услуг для населения, создать условия для развития экономики. Главный приоритет в работе — улучшение качества жизни людей», — прокомментировал свое назначение вице-губернатор.

Прежде Азат Ислаев работал в должности заместителя мэра Владивостока и курировал административно-территориальные управления города, а также управление туризма, инвестиций и городской среды, управление охраны окружающей среды и природопользования, дирекцию общественных пространств Владивостока. Эту должность он занимал с 2020 года.

«Задачи, которые сейчас стоят передо мной, перекликаются с теми, которые мы решали во Владивостоке. Теперь опыт, полученный в муниципалитете, буду использовать на благо целого региона: развитие территорий, застройка, создание дизайн-кода, улучшение внешнего облика населенных пунктов», — добавил Азат Ислаев.

В 2021 году он впервые принял участие в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» и стал победителем трека «Государственное управление» в Дальневосточном федеральном округе. 24−27 марта вице-губернатор Югры примет участие в суперфинале конкурса в Москве.

«Конкурс «Лидеры России» — это однозначно полезный опыт. Принять участие в конкурсе меня мотивировала возможность личностного развития. Хотелось в очередной раз испытать себя, сравнить себя с людьми-лидерами, которые готовы менять мир, делать нашу страну лучше. Это возможность выйти из зоны комфорта, для меня это было продуктивно, я посмотрел на себя другими глазами, составил план личностного развития, определил амбициозные цели. Одна из целей, которую я формулировал для себя в рамках конкурса, — переход на другую позицию по карьерной лестнице, к чему я и пришел сегодня. Сейчас жду суперфинала, думаю, что там будет еще интереснее», — подчеркнул Азат Ислаев.

Азат Ислаев родился в 1985 году в Казани. В 2007 году окончил Академию управления ТИСБИ по специальности «Юриспруденция». С 2019 года обучается на факультете государственного и муниципального управления РАНХИГС по специальности «Антикризисное управление». С 2020 г. обучается в Московской школе управления Сколково на программе подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration).За время профессиональной деятельности Азат Ислаев занимал должности исполнительного директора ООО «Служба земельных отводов», позднее — финансового директора (г. Казань), помощника губернатора Приморского края.

За прошедшие сезоны конкурса назначение на высокие должности получили более 330 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, пятеро участников стали мэрами городов, а в октябре этого года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребёнка в России. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов.