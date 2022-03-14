«Лидеры России»: Новое назначение
Ханты-Мансийск, 14 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Победитель трека «Государственное управление» в Дальневосточном федеральном округе, суперфиналист четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Азат Ислаев — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» - назначен на должность вице-губернатора Югры.
В должности заместителя губернатора Азат Ислаев будет курировать направления комфортной городской среды и пространственного развития региона.
Прежде Азат Ислаев работал в должности заместителя мэра Владивостока и курировал административно-территориальные управления города, а также управление туризма, инвестиций и городской среды, управление охраны окружающей среды и природопользования, дирекцию общественных пространств Владивостока. Эту должность он занимал с 2020 года.
В 2021 году он впервые принял участие в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» и стал победителем трека «Государственное управление» в Дальневосточном федеральном округе. 24−27 марта вице-губернатор Югры примет участие в суперфинале конкурса в Москве.
Азат Ислаев родился в 1985 году в Казани. В 2007 году окончил Академию управления ТИСБИ по специальности «Юриспруденция». С 2019 года обучается на факультете государственного и муниципального управления РАНХИГС по специальности «Антикризисное управление». С 2020 г. обучается в Московской школе управления Сколково на программе подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration).За время профессиональной деятельности Азат Ислаев занимал должности исполнительного директора ООО «Служба земельных отводов», позднее — финансового директора (г. Казань), помощника губернатора Приморского края.
За прошедшие сезоны конкурса назначение на высокие должности получили более 330 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, пятеро участников стали мэрами городов, а в октябре этого года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребёнка в России. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов.