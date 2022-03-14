Пенза, 14 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В бюджете Пензенской области в 2022 году на организацию отдыха и оздоровление детей предусмотрено 319 млн рублей. На подготовку летних лагерей муниципальные образования выделят 42,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эльза Зяббарова Летний отдых

Всеми формами оздоровления и отдыха планируется охватить более 127 тыс. детей, или 92% от общего числа школьников.

В загородных лагерях в этом году смогут поправить здоровье 10 996 детей, более 38 тыс. ребят отдохнут в пришкольных лагерях, 1985 детей отправятся в лагери труда и отдыха, санаторно-оздоровительные лагеря посетят 550 детей, 62 ребенка разместят в палаточном лагере.

Самых активных и талантливых школьников поощрят путевками в здравницы на Черноморском побережье. На базе санатория «Нива» при поддержке российского военно-исторического общества для 200 детей запланирована профильная смена «Страна Героев». Военно-спортивные сборы для 100 школьников организует движение «Юнармия». Для 40 воспитанников Неверкинской школы-интерната, Мокшанского детского дома-интерната и областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов на базе детского оздоровительного лагеря «Заря» наметили проведение инклюзивной смены.

По распоряжению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко особое внимание уделят отдыху детей и подростков из «групп риска».

По предложению регионального минобразования, в лагерях должны отдохнуть не менее 40% от общего числа находящихся в трудной ситуации детей.

«Повышаю планку — их число должно составлять не менее 50%. Школьники, стоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, стопроцентно должны быть охвачены в летние каникулы различными формами занятости», — поручил Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области один из последних детских оздоровительных загородных лагерей был построен в 1989 году. Всего в регионе расположено 13 загородных лагерей.

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