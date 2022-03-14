Эрбиль, Ирак, 14 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи прибыл в столицу Иракского Курдистана Эрбиль после того, как город подвергся ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом 14 марта сообщает Shafaq.

Hossein Velayati Пуск ракет «Шахаб-3». Иран

По данным журналистов, Каземи встретился с премьер-министром Курдистана Масруром Барзани и обсудил с ним последствия иранской атаки.

Отмечается, что в ближайшее время власти Ирака и курдской автономии создадут совместную следственную комиссию, которая расследует все детали нападения. К комиссии будут также привлечены депутаты иракского парламента и специалисты иракской армии.

Ранее СМИ сообщили о том, что Иран выпустил по Эрбилю 12 баллистических ракет по окрестностям базы армии США.