Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM Уральца будут судить за контрабанду. Житель Екатеринбурга вывез в иностранное государство 845 кубических метров лесоматериалов хвойных пород. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Лес

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Предприниматель предоставил в Уральскую электронную таможню заведомо ложные документы. Таким образом свердловчанин планировал скрыть сведения о происхождении товара. Сумма незаконно вывезенных лесоматериалов составила более 7 млн рублей.

Уголовное дело направляют в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.