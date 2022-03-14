Уралец предстанет перед судом из-за контрабанды лесоматериалов
Екатеринбург, 14 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Уральца будут судить за контрабанду. Житель Екатеринбурга вывез в иностранное государство 845 кубических метров лесоматериалов хвойных пород. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лес
Предприниматель предоставил в Уральскую электронную таможню заведомо ложные документы. Таким образом свердловчанин планировал скрыть сведения о происхождении товара. Сумма незаконно вывезенных лесоматериалов составила более 7 млн рублей.
Уголовное дело направляют в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.