Уфа, 14 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Четыре человека были спасены во время пожара в многоквартирном жилом доме в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после после пожара

Сообщается, что днем 14 марта спасатели Уфы получили сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме по ул. Первомайская, 23 горит квартира на третьем этаже. По тревоге были подняты 19 огнеборцев на пяти единицах техники.

Прибыв на место происшествия, они установили, что происходит открытое горение внутри квартиры и на балконе. При этом есть угроза распространения огня на верхний этаж.

«Первым действием пожарных стало спасение людей из зоны воздействия опасных факторов пожара. Так, спасены четыре человека», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что до прибытия пожарных из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 20 человек, в том числе шесть детей.

К счастью обошлось без погибших и пострадавших. Спасатели оперативно ликвидировали горение на площади 25 кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в сгоревшем доме найдено тело мужчины.