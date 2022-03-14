Москва, , 13:00 — REGNUM Мотивацию потенциальных собственников криптовалюты в России подстегивают ускоряющаяся инфляция и ограничения на снятие средств в банках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Антон Зубец.

Криптовалюта

«Как отмечается рядом источников, спрос на криптоактивы растет на фоне последних событий среди граждан РФ. В то же время по оценке динамики запросов в сети он не превышает 1−3% в сравнении с спросом на другие активы (доллар, золотом, евро, юань). Мотивацию потенциальных собственников криптовалюты в России подстегивают следующие причины: ускоряющаяся инфляция и ограничения на снятие средств в банках, — сказал Зубец. — Кто-то рассматривает данную альтернативу не только в целях защиты собственных средств от обесценивания, но и для противоправных действий, а именно для незаконного вывода денежных средств за рубеж вместо вывоза наличной валюты, отмывания и анонимизации незаконно полученных средств, оплаты товаров и услуг на черном рынке».

При этом эксперт подчеркнул, что если проследить динамику спроса на ведущие криптовалюты за последние пять лет, то основным драйвером окажется степень их признания другими финансовыми институтами и участниками рынка.

«Для биткоина таким трамплином в октябре 2020 года стало официальное включение данной валюты в систему расчетов PayPal. Ethereum вырос во многом благодаря началу листинга фьючерсов данной валюты на Чикагской товарной бирже CME, — сказал Зубец. — Тем не менее данные факты не избавили криптовалюты от излишней волатильности, что делает ее не самым подходящим способом защиты своих средств в кризисных условиях. Поэтому даже рост популярности криптоактивов в отдельно взятой стране на фоне временной международной экономической и политической нестабильности незначительно повлияет на ее стоимость в краткосрочной перспективе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, отмеченный в РФ рост спроса на криптовалюты объяснили стремлением населения защитить сбережения от галопирующей инфляции.

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