Москва, , 13:00 — REGNUM Мы наблюдаем стремительную деградацию цифрового пространства, где на одной чаще весов — общественное благо, на другой — собственные интересы IT-корпорации Meta. К экономической точки зрения внимание пользователей в эпоху информационного шума становится самой ценной валютой, считает Виктория Карпова.

Информационная война ИА REGNUM

«Базовая задача Meta — максимизация взаимодействия пользователей на платформах (комментарии, перепосты, реакции). Алгоритмы площадок компании превратили социальные сети, основной миссией которых было объединение мира и межличностное общение в рупор для разжигания ненависти и распространения дезинформации», — подчеркнула эксперт.

«Внутренние исследования цифровой корпорации демонстрировали, что огромный поток публикаций вызывает сильные эмоции, пробуждает разногласия, поляризует пользователей. Словно топливо и пламя, это ведет не только к увеличению времени, проводимом в онлайн-баталиях приложений IT-гиганта, но и усиливает распространение ненавистнического контента, фейков, приводит к политическим беспорядкам», — считает политолог.

«Компания скрывала данные факты от широкой общественности, но сервисы Facebook, а теперь и Meta уже не раз выступали инструментами разжигания ненависти. Распространение в месседжере WhasApp публикаций, разжигающих ненависть на религиозной почве в Индии совпало со смертельными беспорядками в Дели в феврале 2020 года. На фоне высокой этнической и религиозной напряженности в 2017 году неконтролируемое распространение контента, направленного против мусульманского меньшинства в Мьянме привело к геноциду этнической группы рохинджа. В компании знали о подобных последствиях, но неуемное стремление цифровой корпорации к росту не смогло изменить действующую политику», — подчеркнула эксперт.

«Сегодня мы наблюдаем аналогичный цифровой геноцид по отношению к русскоязычным пользователям. Подменяя собой публичное пространство подобные «датаполисты» осуществляют попытки сосредоточить в своих руках беспрецедентный объем власти даже не над вниманием пользователей, а отдельными странами и общественными настроениями в целом, зачастую не задумываясь над трагичностью последствий разжигания ненависти, прямых призывов к убийствам и русофобии. В сложившейся ситуации одной из приоритетных задач государства выступает создание и поддержка суверенных национальных сегментов интернет-пространства, альтернативных площадок и приложений», — завершила свой комментарий Виктория Карпова.