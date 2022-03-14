Донецк, , 12:58 — REGNUM Попытка удара украинской ракеты «Точка-У» по Донецку, начинённой кассетным зарядом, является террористическим актом, заявил 14 марта в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Ракетные комплексы «Точка-У» Владислав Фальшивомонетчик

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Силы ПВО ДНР сбили ракету в центре Донецка, однако её осколки унесли жизни, по предварительным данным, не менее 20 человек. Ещё 18 человек госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Денис Пушилин отметил, что если бы ракету не сбили, что жертв было бы значительно больше.