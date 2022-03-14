Лондон, 14 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Британские пользователи Сети высказались относительно прошедшей церемонии BAFTA. Об этом 14 марта пишет Daily Mail.

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Как отмечает СМИ, пользователи раскритиковали церемонию вручения наград за «проповеди» звёзд и их «демонстрацию добродетели» по отношению к ситуации на Украине. Зрители также назвали премию «скучной и медленной», будто все «только проснулись».

Добавим, что на церемонии вручения BAFTA многие звёзды пришли со значками в цветах украинского флага. Актёр Бенедикт Камбербэтч изъявил желание предоставить свой дом в качестве убежища для беженцев с Украины.

ИА REGNUM напоминает, что церемония вручения премии BAFTA прошла в ночь с 13 на 14 марта 2022 года в концертном зале Альберт-холл в Лондоне (Великобритания). Ведущей мероприятия стала актриса Ребел Уилсон.