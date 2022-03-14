Кабул, 14 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Ряд бывших афганских чиновников и политиков призвали президента США разблокировать замороженные валютные резервы Афганистана. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

По их мнению, центральный банк действует независимо от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и использует эти резервы для помощи экономике страны.

Письмо подписано Фатимой Гилани, бывшей главой «Саре Маяшт», и Султаном Баракатом, главой Центра изучения конфликтов и гуманитарных вопросов в Катаре, который имеет тесные связи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Катара.

Среди поддержавших обращение: Салам Рахими, бывший глава офиса экс-президента Афганистана Ашрафа Гани; Мохаммад Алам Издиар, бывший заместитель спикера Мешрано Джирги (верхней палаты) афганского парламента; Хабиба Сараби, бывший министр по делам женщин; Надер Надери, бывший глава комиссии по административной реформе; Абдул Каххара Абед, глава офиса доктора Абдуллы; Джавид Лудин, бывший глава офиса Хамида Карзая; Шахгуль Резаи, бывший член парламента; Идрис Заман, бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел, и другие.

Многие видят в письме, отправление которого Джо Байдену пока не подтверждено, попытку поддержать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент США 13 февраля издал указ, согласно которому половина из 7 миллиардов долларов валютных резервов Афганистана в США будет передана семьям жертв теракта 11 сентября 2001 года, а другая половина в виде гуманитарной помощи будет распределена среди населения Афганистана.

Подписанты считают, что с замораживанием валютных резервов Центрального банка экономическая деятельность в Афганистане резко сократилась, правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в состоянии платить зарплату госслужащим, а частные компании закрываются.

В письме говорится, что эта ситуация «делает положение людей катастрофическим и причинит им массу страданий».

Авторы призывают администрацию США предоставить замороженные резервы Центральному банку, который, по словам подписавших, не зависит от правительства. По их мнению, эти 7 миллиардов долларов должны быть переданы Центральному банку, чтобы использовать эти резервы для помощи афганской экономике.

Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишилось доступа к валютным резервам Центрального банка и международной помощи из-за включения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список террористических организаций ООН и непризнания их правительства.

Соединённые Штаты и другие страны-доноры опасаются, что валютные резервы Афганистана и другая финансовая помощь могут быть использованы террористическими группировками в Афганистане. Эта озабоченность вызвана тем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначила террориста Ахмада Зия Ага, известного как Нур Ахмад Ага, вторым лицом в Центральном банке. Он внесён в чёрный список США, Европы и ООН за сбор денег и финансирование поставок оружия для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). США считают его международным террористом.

По сообщению Wall Street Journal, официальные лица США проводят консультации с представителями Центрального банка Афганистана и хотят убедиться, что банк работает независимо от правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Центральный банк Афганистана возглавляли технократы и контролировали третьи лица.

Но Надер Надери, бывший глава комиссии по административной реформе, отказался подписать письмо, заявив Afghanistan International, что валютные резервы страны принадлежат афганскому народу и не должны использоваться какой-либо группой или организацией по оказанию гуманитарной помощи.

Вопреки тексту письма он подчеркнул, что Центральный банк Афганистана ещё не является независимым и не может быть доверительным управляющим этих резервов.