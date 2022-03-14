Москва, 14 марта 2022, 12:54 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно проинформирует главу МИД Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани о том, какие усилия предпринимает Москва для решения накопившихся вопросов по ситуации на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о попытках наладить диалог между Москвой и Киевом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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