Екатеринбург, 14 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила все полёты в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Fedor Leukhin Самолет «Уральских авиалинии»

Пока ограничение продлится до 30 апреля. Ранее полёты были приостановлены в другие зарубежные страны.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации по освобождению Донбасса и Украины от нацистов США и их сателлиты ввели санкции в отношении России. Это сказалось и на авиаперевозках.