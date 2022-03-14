Кострома, 14 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Костромской области за минувшие сутки коронавирус выявлен у 123 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Количество заражений не превышает «рубеж» в 200 случаев на протяжении последних четырёх дней.

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Как ранее писало ИА REGNUM, основной подъём заболеваемости в регионе начался с 25 января. Тогда COVID-19 выявили у 234 человек. Уже 11 февраля суточное число случаев COVID-19 превысило тысячу и держалось на этом уровне до 25 февраля. Максимальное значение пятой волы пришлось на 13 февраля, тогда инфекцию диагностировали у 1083 костромичей. Для сравнения, на пике четвёртой волны в сутки фиксировалось максимум 208 случаев. В целом, прирост заражений в области снижается на протяжении последних 4 недель.

Тем не менее говорить о завершении очередной волны COVID-19 ещё не представляется возможным. Инфекционисты и Роспотребнадзор будут отслеживать ситуацию с заболеваемостью ещё неделю. Если число инфицированных в целом и разных возрастных группах после Масленицы и празднования 8 марта останется на этом же уровне, можно будет констатировать завершение процесса. В противном случае область может ожидать новый подъём инфекции.