Сухум, 14 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Сотрудники министерства туризма Абхазии выявили мошеннические сайты, которые предлагают путёвки в эту республику. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия

Сообщается, что такими сайтами являются reprua.org и holodnayarechka.ru.

«Просим гостей быть бдительными и сверять информацию с официальными данными Министерства Туризма Республики Абхазия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все действующие объекты размещения республики указаны в разделе «Реестр объектов размещения». Там также указаны номера телефонов предприятий, по которым можно уточнить информацию.

Стоит отметить, ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что в 2021 году республику посетили 1,5 млн туристов. Это стало рекордом за последние 30 лет. В основном в Абхазию приезжают жители России.