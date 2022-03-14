Донецк, , 12:52 — REGNUM По предварительным данным, в результате украинской атаки Донецка с использованием ракеты «Точка У», погибли 20 человек, ещё 18 человек госпитализировали. Об этом сообщили 14 марта в Народной милиции ДНР.

Ракетные комплексы Точка-У Владислав Фальшивомонетчик

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Ведомство опубликовало кадры с места падения обломков ракеты, перехваченной силами ПВО. Глава республики Денис Пушилин отметил, что если бы ракету не сбили, число жертв было бы намного больше.

Глава республики рассказал, что среди погибших есть дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в выпущенной по Донецку ракете «Точка У» находился кассетный заряд.