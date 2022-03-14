Сеул, 14 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 14 марта телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

По их словам, представители трёх стран осудили ракетные пуски КНДР, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН, и призвали Пхеньян прекратить деятельность, дестабилизирующую ситуацию на Корейском полуострове и в регионе.

Стороны договорились внимательно следить за ситуацией вокруг КНДР, а также продолжить тесное трехстороннее сотрудничество.

Известно, что трехсторонние переговоры состоялись на фоне того, что КНДР может провести очередные испытания на этой неделе.

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