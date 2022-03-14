Уфа, 14 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Инвестиционный портфель Башкирии насчитывает 1 790 инвестиционных проектов на общую сумму 1,3 трлн рублей. Об этом 14 марта сообщил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Инвестиции

Он отметил, что благодаря этим инвестпроектам в регионе намерены создать около 60 тысяч рабочих мест. 280 наиболее крупных проектов имеют статус приоритетных.

Муратов сообщил, что за минувшие три года Башкирия нарастила инвестиции на 31,3%. При этом наибольший вклад в положительную динамику инвестиционных показателей в прошлом году внесли обрабатывающий сектор (+ 10,2%), логистическая сфера (+ 24,1%), добыча полезных ископаемых (12,5%), водоснабжение; водоотведение, утилизация отходов и загрязнений (рост в 2,2 раза), строительство (+ 31,3%) и торговля (+37%).Отмечается, что в текущем году была завершена реализация 55 приоритетных инвестиционных проектов с объёмом инвестиций 211,7 млрд рублей, в результате было создано 7,6 тысяч рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало том, что в Башкирии индекс объёма инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года составил 105,1%.