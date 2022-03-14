* ИГ — запрещённая в России организация

Эль-Ариш, Египет, 14 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Боевики группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Синайском полуострове совершили серию нападений на египетских военных и местных жителей. Об этом 14 марта сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Египет армия

По данным журналистов, за последние 72 часа боевики совершили серию нападений в разных частях региона. В результате террористических атак погибли десять военнослужащих армии Египта, включая двоих офицеров, и семеро бойцов племенного проправительственного ополчения.

Отмечается, что боевики также убили нескольких мирных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с местной полицией. Как ожидается, в ближайшее время в регионе начнётся масштабная военная операция армии Египта.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.