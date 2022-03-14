Москва, , 12:48 — REGNUM Целый ряд организаций, связанных с НАТО, располагается где-то в середине Западной Европы, в Брюсселе, и это правильно, например, заявил корреспонденту ИА REGNUMпрезидент Национального института внутриполитических исследований, политолог Владимир Васильев.

«Точно так же как недавно президент РФ Владимир Путин и президент СШ Джо Байден встречались в Европе, которая считает относительно нейтральной территорией, то и перенос штаб-квартиры ООН в Европу было бы адекватным решением. Но, естественно, не в Восточной Европе.

Если выбирать из городов Европы, куда стоило бы переместить штаб-квартиру ООН, то могли подойти столица Франции — Париж, столица Италии — Рим, столица Бельгии — Брюссель, и, возможно, Люксембург.

Хочется добавить, что значение ООН как международного органа в значительной степени сейчас утрачено. Ранее значение этой организации было больше.

В настоящее время деятельность ООН носит несколько декларативный характер и используется исключительно как площадка для высказывания своей позиции.

Решения, которые принимает ООН, на самом деле не имеют никакой значимой силы, а реально имеют значение в международной деятельности исключительно показывая силу государства, и прежде всего, силу военную», — высказал свою точку зрения Владимир Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия положительно относится к идее переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну, заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев.

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