Донецк, 14 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В ракете «Точка-У», выпущенной по Донецку, находился кассетный заряд. Об этом 14 марта заявил глава республики Денис Пушилин.

Rorsah-photo Ракетный комплекс «Точка-У»

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Он рассказал, что в использованной при ударе по Донецку ракете «Точка-У» был кассетный заряд. В результате атаки есть погибшие, в том числе дети.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкие силы ПВО перехватили ракету возле здания правительства Донецкой Народной Республики.