Белгород, , 12:48 — REGNUM В сливной коллектор провалилась во время прогулки лошадь из конноспортивной школы под Белгородом. Вызволили животное из ямы сотрудники поисково-спасательной службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

Провалившаяся лошадь Https://31.mchs.gov.ru

Вечером 11 марта спасателям позвонил мужчина — он взял на прокат лошадь, чтобы покатать дочь. Во время прогулки животное угодило в сливной коллектор глубиной около полутора метров недалеко от автодороги «Разумное — Севрюково». Сотрудники поисково-спасательной службы сначала успокоили лошадь, потом обвязали текстильными тропами и вытащили наружу.

Животное не пострадало, после спасательной операции вечерняя прогулка продолжилась.