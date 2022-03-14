Гавана, , 12:44 — REGNUM На Кубе начнется 61-я Национальная кампания по вакцинации против полиомиелита детей в возрасте до трёх лет. Об этом пишет Prensa Latina.

Электронная микрофотография вируса полиомиелита CDC/ Dr. Fred Murphy,

В рамках двух запланированных этапов вакцинация будет также возобновлена для девятилетних детей с помощью одной дозы, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Первый этап запланирован на период с 14 по 19 марта, а с 21 по 26 марта будет проведена дополнительная неделя вакцинации для детей, которые не смогли пройти вакцинацию в запланированный период.

Второй этап будет проходить с 16 мая по 21 мая, а дополнительный срок — с 23 по 28 мая.