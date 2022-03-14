Калуга, , 14:12 — REGNUM Калужская область показала свою туристическую привлекательность на крупнейшей профильной туристической площадке страны «Интурмаркет — 2022» в столичном выставочном комплексе «Экспоцентр». Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора регионального Агентства по развитию туризма Татьяну Каледину.

Калужский стенд на выставке «Интурмаркет -2022» Агентство по развитию туризма Калужской области

Калужская область, как и в предыдущие два года, представлена на двух стендах — региональном и объединенном стенде Императорского маршрута, проекта, направленного на сохранение памяти и популяризацию знаний о династии Романовых. Туристам предлагают к посещению 15 точек, связанных с императорской фамилией. Среди них — историческая часть Калуги, Музей трёх цариц в Мещовске, музей-заповедник «Полотняный Завод», военно-исторический комплекс в Тарутине, Оптина пустынь и другие места.

Региональный стенд Калужской области полностью посвящен 165-летнему юбилею Циолковского, который отмечается в 2022 году. Калужане привлекает посетителей выставки космическим оформлением своей площадки. В 2021 году, благодаря открытию второй очереди Государственного музея истории космонавтики, регион получил значительный прирост путешественников — за год турпоток только в космический музей Калуги составил 500 тысяч человек.

«В рамках туристической выставки 13 марта состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между туристско-информационными центрами Калужской области и Минска. Стороны намерены создать и развивать единую общедоступную информационную среду в сфере туризма и продвигать туристский потенциал друг друга, тем более что Калуга и Минск являются городами-побратимами», — отметила Татьяна Каледина.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужский туристический потенциал был представлен на выставке «Интурмаркет»