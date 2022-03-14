Калуга, 14 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Калужская область показала свою туристическую привлекательность на крупнейшей профильной туристической площадке страны «Интурмаркет — 2022» в столичном выставочном комплексе «Экспоцентр». Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора регионального Агентства по развитию туризма Татьяну Каледину.

Агентство по развитию туризма Калужской области Калужский стенд на выставке «Интурмаркет -2022»

Калужская область, как и в предыдущие два года, представлена на двух стендах — региональном и объединенном стенде Императорского маршрута, проекта, направленного на сохранение памяти и популяризацию знаний о династии Романовых. Туристам предлагают к посещению 15 точек, связанных с императорской фамилией. Среди них — историческая часть Калуги, Музей трёх цариц в Мещовске, музей-заповедник «Полотняный Завод», военно-исторический комплекс в Тарутине, Оптина пустынь и другие места.

Региональный стенд Калужской области полностью посвящен 165-летнему юбилею Циолковского, который отмечается в 2022 году. Калужане привлекает посетителей выставки космическим оформлением своей площадки. В 2021 году, благодаря открытию второй очереди Государственного музея истории космонавтики, регион получил значительный прирост путешественников — за год турпоток только в космический музей Калуги составил 500 тысяч человек.

«В рамках туристической выставки 13 марта состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между туристско-информационными центрами Калужской области и Минска. Стороны намерены создать и развивать единую общедоступную информационную среду в сфере туризма и продвигать туристский потенциал друг друга, тем более что Калуга и Минск являются городами-побратимами», — отметила Татьяна Каледина.