Донецк, , 12:42 — REGNUM Вооруженные силы Украины за пять минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ВСУ U.S. Army Europe

«11:55 (совпадает с мск) — н.п. Марьинка — н.п. Александровка: выпущено 2 мины калибра 120 мм; 12:10 н.п. Марьинка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 2 мины калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 марта украинские вооружённые формирования устроили обстрел населённых пунктов Донецкой Народной Республики Железная Балка и Верхнеторецкое.

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