Донецк, 14 марта 2022, 12:42 — REGNUM Вооруженные силы Украины за пять минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 марта украинские вооружённые формирования устроили обстрел населённых пунктов Донецкой Народной Республики Железная Балка и Верхнеторецкое.
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