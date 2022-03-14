Томск, , 12:41 — REGNUM В феврале 2022 года услуги в Томской области подорожали в среднем на 0,5%. Наибольший вклад в это внесли выросшие цены на туристические путёвки за границу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата.

Египет Tour102.ru

В частности, туры в Египет подорожали на 20,1%, в Турцию — на 10,7%, экскурсионные поездки по России — на 5,4%. При этом проезд из Томска до Москвы в купейном вагоне стоит на 8,2% больше, чем в январе.

«Вместе с тем подешевели: проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования (Томск-Москва) — на 14,6%; полет в салоне экономического класса самолета (Томск-Москва) — на 6,3%», — отметили в службе статистики.