* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:41 — REGNUM В 21-ю годовщину уничтожения статуй Будды в Бамиане в Афганистане и на фоне продолжающихся раскопок талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вокруг пустых ниш статуй Будды пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил по случаю Дня культурного наследия, что памятники отражают культуру и самобытность Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ниша уничтоженной статуи Будды в Афганистане Af.shafaqna.com

Забиулла Муджахид сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны должным образом защищать своё историческое наследие.

13 марта он заявил на церемонии, организованной министерством информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не упомянув об уничтожении статуй Будды и раскопках вокруг них, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержены защите всего исторического и культурного наследия Афганистана.

В ходе своего первого правления, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в марте 2001 года взорвали статуи Будды в Бамиане.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) празднуют День культурного наследия, в то время как жители Бамиана не смогли провести ежегодную культурную программу, посвященную сносу статуй Будды.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над Афганистаном, они начали раскапывать буддийские святыни, несмотря на предупреждение ЮНЕСКО.

Хотя представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что прекратили раскопки, местные жители и эксперты обеспокоены разграблением талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) памятников Афганистана.