Екатеринбург, 14 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Штаб-квартира Организации Объединённых Наций может быть размещена в нейтральной европейской стране. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился доктор филологических наук, доцент факультета журналистики УрФУ Валерий Амиров.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Думаю, не дадут они перенести. А вообще-то, конечно, в какую-то нейтральную европейскую страну. Например, в Австрию», — сказал Валерий Михайлович.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России положительно относится к идее о том, чтобы штаб-квартира была перенесена в нейтральную страну. Сейчас она находится в Нью-Йорке, и её перевод за пределы США позволит, в том числе, сделать работу ООН менее политизированной.

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