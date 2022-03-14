Ереван, , 12:40 — REGNUM В Ереване 14 марта прошла акция в поддержку начала Россией спецоперации по денацификации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Государственные флаги России и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным журналистов, организаторами акции стали движение «Сильная Армения с Россией. За новый Союз» и «Антинацистский фронт». Активисты выступили перед посольством России, а также США. Они передали американским дипломатам петицию.

«Мы требуем наказать нацистов, и мы за мир, в котором действует международное право, право наций на самоопределение, право людей выражать свою волю», — сообщил журналистам один организаторов акции Айк Бабуханян.

Он отметил, что Россия защищает республики Донбасса, а также право людей на свободное выражение своей воли.

Другой организатор акции Айк Айвазян обвинил Вашингтон в навязывании американских ценностей всему миру, а также в бомбардировках тех стран, которые выступили против этого. Активист отметил, что спецоперация России направлена на то, чтобы уничтожить нацизм на Украине.

«Американская модель демократии — это и есть сегодняшнее продолжение нацизма», — сказал Айвазян.