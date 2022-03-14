Луганск, , 12:39 — REGNUM Глава Луганской областной военно-гражданской администрации (контролируется Украиной) Сергей Гайдай 14 марта запретил вывоз из региона топлива.

Бензин ru.torange.biz

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Он рассказал в телеграм-канале, что подписал распоряжение «Про запрет вывоза горючего», в котором «запретил субъектам хозяйствования, физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим торговлю горючим, вывоз с территории области бензина марки А-92 и А-95, дизельного горючего и сжиженного газа для автомобилей».

Уточняется, что исполнение распоряжение является обязательным, а контролировать его исполнению будут полицейские.