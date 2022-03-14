Лондон, , 12:38 — REGNUM Сборные России и Белоруссии по теннису исключены из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Теннис (сс)Falkenpost

Отмечается, что в Кубке Дэвиса вместо российских теннисистов выступит сборная Сербии. На Кубке Билли Джин Кинг женскую команду России заменит сборная Австралии.

Напомним, в 2021 году мужская и женская сборные России победили на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг соответственно.

1 марта ITF приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии. Кроме того, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) допустили российских и белорусских спортсменов к личным турнирам в нейтральном статусе.

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