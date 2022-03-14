Алжир, 14 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Правительство Алжира приняло временные правила, направленные на обеспечение продовольственной безопасности страны. Об этом 14 марта сообщает Algerie Presse Service со ссылкой на заявление правительства.

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Так, в Алжире вводится запрет на вывоз из страны ряда товаров первой необходимости: растительного масла, манной крупы, сахара, макарон, зерна и муки. Также вводится запрет на ввоз из-за рубежа замороженного мяса: местным магазинам предложено обращаться к отечественным производителям.

Меры были приняты на фоне сообщений о том, что ряд стран Северной Африки может оказаться на грани голода из-за прекращения поставок зерна.