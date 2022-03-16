Александр Погожев, 16 марта 2022, 17:05 — REGNUM На Ставрополье создан штаб по стабилизации ситуации и расширению мер поддержки аграриев в связи с санкционным давлением Запада, заявили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края. Это не только меры по кредитованию и субсидированию агропромышленного комплекса, но и подсчёт стратегически важных продовольственных запасов.
Опасений, что возникнет зависимость зерновой культуры от импортных поставщиков, у специалистов нет, 100% запасов — отечественные семена и гибриды.
«Весь семенной фонд у нас свой. Мы ежегодно вносим удобрения, дважды работаем фунгицидами. Если не экономить на этих делах, то будет и качество, и количество. В 2020 году мы собрали 17 тысяч тонн зерна — это была трагедия. До этого, в 2016−17 году, 62 тысячи тонн. В этом году если будут дождливые дни, меньше 50 тысяч тонн не соберем. У нас четыре посевных комплекса. Осенью засеяли озимой пшеницей пять с половиной тысяч гектар и пятьсот гектар ячменя, что касается зерновых культур. Тысячу гектар рапса. Больше не позволяет массив. Массив у нас десять тысяч гектар», — рассказывает Николай Шурупов, генеральный директор ООО «СХП «Свободный труд».
С кукурузой, подсолнечником и семенами сахарной свеклы ситуация более сложная. Зависимость от импортных семян составляет от 70% до 90%, но на сегодняшний день сельхозпроизводители уже закупили до 70% от необходимого объема семян. Оставшиеся 30−40% законтрактованы, но есть вопросы по доставке этих семян и росту цен. Тем не менее ни одна из фирм-партнеров от своих обязательств по поставкам не отказывается.
Семена, материал для защиты растений и генетический материал пока что не находятся в санкционном списке, заявили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.
Из собственного зерна ставропольские сельхозпроизводители выпекают разнообразные хлебобулочные изделия на основе старинных рецептов. Продукция быстро распространяется по краю и пользуется большим спросом. Пекарни работают непрерывно.
«Мы выпекаем натуральные хлебобулочные изделия из своего сырья, своей муки высшего и первого сорта, в ассортименте более 45 наименований. Продукция поступает в Туркменский, Благодарненский и Буденновский округ. Немного продукции поступает в Александровский округ», — рассказывает Ангелина Соснова, заведующий пекарней колхоза «Гигант».
Председателям пришлось заново восстанавливать старые пекарни и завозить новое оборудование. Но зато теперь в хозяйствах есть свой недорогой хлеб.
«Пекарня раньше у нас была простенькая. Мы ее подняли, отремонтировали и сейчас хлебом обеспечиваем всю периферию, включая город Благодарный, Буденновск. У нас две пекарни, одна для рабочих на базе «Свободного труда», а эта на реализацию. Также хлеб поставляем в детские сады, школы, больницы. У нас 15 видов хлебобулочных изделий», — говорит Николай Шурупов, генеральный директор ООО «СХП «Свободный труд».
Чтобы конкурировать на рынке, технологи находят необычные рецепты для выпечки.
«Мы сами собираем хмель, в лесу его полно! Мука у нас своя, колхозная, на своей мельнице перемалываем. Сами готовим дрожжи хмелевые, из них делаем закваску, потом ставится опара, смешивается вода, мука, и дальше идет весь технологический процесс. Хлеб у нас хранится не более 36 часов. За сутки выпекаем 1300 — 1400 булок хлеба. У нас не остается хлеба, всё идет на продажу, булочка хлеба стоит 20 рублей. Также хлеб идет своим работникам, в детские сады, школы, больницу», — говорит Надежда Федонова, заведующий пекарней на сельхозпредприятии «Свободный труд».
Отметим, в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина на поддержку хлебопеков России будет направлено 2,5 млрд рублей. Средства компенсируют часть затрат на производство и реализацию хлебобулочной продукции. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В результате размер поддержки увеличится с 2 тысяч рублей до 2,5 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий со сроком хранения до 5 суток. Предприятия, которые получат компенсацию, должны будут выполнить требования по фиксации цен на продукцию.