Донецк, , 12:37 — REGNUM В результате удара киевскими боевиками ракетой «Точка У» по Донецку 20 человек погибли и еще девять получили ранения. Об этом 14 марта сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«По предварительным данным, в центре Донецка, на месте падения обломков ракеты ТРК «Точка-У», 20 погибших и девять раненых», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время информация уточняется и добавляется, что на месте падения обломков ракеты ведут работы работники спасательных служб, а также оказывается вся необходимая медицинская помощь выжившим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лётчик Су-25 ВКС России сумел приземлиться на аэродроме базирования после попадания в истребитель украинской ракеты ПЗРК.