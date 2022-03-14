Орел, 14 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Награды за раскрытие резонансного дела об убийстве девятилетней Вики Г. вручил правоохранителям губернатор Орловской области Андрей Клычков 14 марта, сообщили в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Орловской области Вручение наград правоохранителям

Почетными грамотами губернатора Орловской области награждены сотрудники орловской и залегощенской полиции, Главного управления уголовного розыска МВД России, а также Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области.

«После поисков девочки, к которым без преувеличения подключились тысячи людей из многих областей, эта трагедия была воспринята орловчанами как своя собственная», — отметил Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, девятилетняя Вика Г. пропала 18 июня 2021 года — она ушла из дома в селе Казарь Залегощенского района Орловской области и не вернулась. Ребёнка искали правоохранители, волонтёры, местные жители. Тело девочки нашли спустя три месяца, 15 сентября, в подвале того же дома, в котором она жила. По подозрению в убийстве школьницы был задержан 61-летний мужчина, проживавший по соседству.