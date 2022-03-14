Порт-о-Пренс, 14 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Спикер Палаты представителей Пуэрто-Рико Рафаэль Эрнандес обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой об отмене виз для граждан Гаити и Украины. Об этом пишет Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Народы Гаити и Украины сталкиваются с большим кризисом, хотя и по разным причинам; они переживают ситуации, которые препятствуют их лучшему развитию, заставляя многих из них искать альтернативы, чтобы покинуть свои страны», — сказал Эрнандес.

Он выразил надежду на то, что это приведет к «улучшению условий жизни для них и их семей».

Политик подчеркнул, что «гуманитарный кризис, который переживают наши гаитянские и украинские братья и сестры, должен быть рассмотрен с помощью немедленных и жизнеспособных предложений, [поскольку] крах их правительственных структур заставляет срочно оценить необходимость переселения граждан в другие страны»: «Даже если мы признаем невозможность немедленного прекращения кризисов, это не мешает нам искать альтернативы, направленные на поиск конкретных решений этих проблем».

Он пояснил, что министерство внутренней безопасности США недавно предприняло шаги по включению Доминиканской Республики в программу выдачи виз H-2B, которая позволяет американским работодателям нанимать временных несельскохозяйственных работников за рубежом.