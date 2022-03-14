Москва, , 12:49 — REGNUM Украинские боевики нанесли удар по центру Донецка ракетой «Точка У». Об этом 14 марта сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Взрыв

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«Никаких военных здесь нет и близко. Это центр Донецка, рядом административные здания и масса гражданских объектов. Здесь сложно пока описать, куда можно было здравомыслящему человеку целиться и отдавать приказ по запуску «Точка-У», — сказал Пушилин.

На данный момент известно о 20 погибших, включая детей, ещё девять человек ранены. По словам главы республики, число жертв может стать ещё больше — многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Точка У» несла запрещённый кассетный заряд. Если бы она не была сбита, жертв было бы несоизмеримо больше», — добавил Пушилин.

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