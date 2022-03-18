Александр Погожев, 18 марта 2022, 09:13 — REGNUM С начала пандемии коронавируса люди активно стали возвращаться из больших городов в сельскую местность. Этому способствовали ограничения, неизвестность, перевод сотрудников организаций на «удалёнку». В селе же работа не прекращается никогда, нет покоя крестьянину от рассвета и до заката.
Зарплата у работника в сельской местности небольшая, тракторист зарабатывает 30−40 тысяч рублей, доярка — до 30 тысяч рублей. На такие деньги не проживешь и хозяйство не прокормишь. Зато в сельской местности очень развита система поощрения.
«Сало, сухари, мед, свежая рыба, арбузы, картофель — по центнеру, лука — по 30 кг. Помимо этого, на пайщика выдается 4 тонны пшеницы, 10 литров растительного масла, 200 булок хлеба, 50 кг муки», — рассказывает работник колхоза «Гигант» в Благодарненском округе Ставропольского края.
Жители сёл в быту неприхотливые, и им важно видеть результат своего труда в этом материальном виде. Будь это тушенка из мяса, которое они своими руками выращивали, или хлеб, ради которого под палящим солнцем пот проливали. Поэтому материальное вознаграждение в селе играет значительную роль. Это связано и с тем, что семьи обычно большие и что из-за работы нет времени ходить по магазинам за элементарными продуктами, которые сами же и производят.
Мужик работает в колхозе от рассвета и до заката, выходных не бывает. Погода только может устроить выходные своими обильными ливнями или стихийным ветром. В погожие дни колхозники трудятся в поте лица и тратят много энергии.
Поэтому на всех сельхозпредприятиях в Ставропольском крае есть свои столовые, где подается первое, второе и компот из продуктов, которые выросли на родной земле.
«Председатель нас балует не только ежедневным питанием, но и денежными премиями, подарками на праздники, юбилеи. Организуют досуг нашим детям», — рассказывает работник колхоза «Гигант».
В цехах у рабочих царит атмосфера музея. Старые станки, портрет вождя пролетариата, инструменты из советской эпохи и многое другое, что оставляли предыдущие поколения рабочих. Среди этих экспонатов ежедневно пребывают слесари, токари, мотористы, механики в замасленных робах и тяжелых кирзовых сапогах.
«Нам другую одежду некуда носить. Выходных не бывает, в город раз в сто лет попадаю. На курорты мы не выезжаем, хозяйство оставить не на кого», — говорит работник колхоза «Свободный труд».
Это осознанный выбор сельского жителя, каждый понимает, что в ответе за домашнюю птицу, скотину, которую нужно кормить и беречь от болезней. Это значит — заготавливать заранее корма, лекарства, вызывать на плановый осмотр ветеринара, чистить и убирать в сараях. Поэтому бросить хозяйство селяне не могут. Для того, чтобы обеспечить семьям достойный отдых, руководители стараются развивать инфраструктуру для досуга.
В колхозе «Свободный труд» есть своя база отдыха. За несколько лет на берегу выросла целая деревня: красивые коттеджи, ухоженные лужайки, инфраструктура, детские и спортивные площадки, баня, сауна — всё это есть на базе. На базе отдыхают не только местные рабочие, но и все желающие. Это дает дополнительную возможность накормить гостей своими свежими и натуральными продуктами.