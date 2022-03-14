Из Екатеринбурга жителям Донбасса отправили ещё 11 тонн помощи
Екатеринбург, 14 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Из Екатеринбурга для жителей Донбасса отправил ещё 11 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Донбасс
Это уже третья фура с гуманитарным грузом. Она уехала 14 марта в распределительный центр, расположенный в Белгороде.
Сбор помощи продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, первая партия помощи уехала 22 февраля, а вторая 6 марта.