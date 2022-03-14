Ханты-Мансийск, , 12:32 — REGNUM Сегодня в ХМАО встретили спортсменов-биатлонистов из Беларуси, которые примут участие в Зимних играх параолимпийцев «Мы вместе. Спорт». Рано утром в аэропорту Ханты-Мансийска делегацию вместе с представителями спортивного сообщества встречали и участники команды «Молодёжки ОНФ». Гостей приветствовали плакатами со словами поддержки, а также угощали хантыйскими клюквой и кедровыми орешками. В фойе аэропорта для спортсменов выступили артисты театра обско-угорских народов «Солнце». Они исполнили традиционные народные песни.

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В поддержку российской сборной, которую не допустили до участия в Паралимпиаде, «Молодёжка ОНФ» запустила акцию #ЗнайНаших. Вместе с болельщиками добровольцы встретят спортсменов, приезжающих на соревнования, и проведут торжественные встречи по их возвращении.

«Мы помогли загрузить спортинвентарь в машину и доставить его в биатлонный центр. Готовы оказать любую посильную помощь и другим делегациям при необходимости. Вместе со всей страной будем болеть за параолимпийцев. Рады, что соревнования такого уровня решено проводить именно в нашем регионе», — рассказала участница команды «Молодёжки ОНФ» в ХМАО Анастасия Потехина.

В составе белорусской делегации 30 человек. Это не только спортсмены, но и тренерский состав, а также медики. Всего во всероссийских играх примут участие около 70 паратлетов. Соревнования включат шесть видов спорта параолимпийской программы: лыжные гонки, биатлон, керлинг, сноуборд, горные лыжи, следж-хоккей.

Игры «Мы вместе. Спорт» пройдут с 16 по 21 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта сборные России и Белоруссии отстранили от участия в Параолимпийских играх в Пекине. По инициативе сенатора от Югры Эдуарда Исакова было принято решение провести свои Параолимпийские игры «Мы вместе».