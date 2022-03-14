Эль-Хасака, Сирия, 14 марта 2022, 12:35 — REGNUM Курдские ополченцы при поддержке армии США провели серию рейдов по населённым пунктам в провинциях Хасака и Ракка. Об этом 14 марта сообщает SANA со ссылкой на источник.

Бойцы курдского отряда YPG
Бойцы курдского отряда YPG
Kurdishstruggle

По данным журналистов, целью рейдов стали жилые дома местных жителей. Ополченцы провели обыски, а также похитили десятки местных жителей, которые были увезены в неизвестном направлении.

«Ополченцы начали рейды в деревнях аль-Хамдания, аль-Харири, аль-Рашидия, аль-Гарб, аль-Аттала и аль-Ариша, запугивая мирных жителей при обыске их домов. Ополченцы похитили многих местных жителей, которые были увезены неизвестном направлении», — сообщил источник.