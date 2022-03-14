Эль-Хасака, Сирия, 14 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Курдские ополченцы при поддержке армии США провели серию рейдов по населённым пунктам в провинциях Хасака и Ракка. Об этом 14 марта сообщает SANA со ссылкой на источник.

Kurdishstruggle Бойцы курдского отряда YPG

По данным журналистов, целью рейдов стали жилые дома местных жителей. Ополченцы провели обыски, а также похитили десятки местных жителей, которые были увезены в неизвестном направлении.

«Ополченцы начали рейды в деревнях аль-Хамдания, аль-Харири, аль-Рашидия, аль-Гарб, аль-Аттала и аль-Ариша, запугивая мирных жителей при обыске их домов. Ополченцы похитили многих местных жителей, которые были увезены неизвестном направлении», — сообщил источник.