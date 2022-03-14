Кито, 14 марта 2022, 12:30 — REGNUM Пленарное заседание Национальной ассамблеи Эквадора ратифицировало положения о повышении заработной платы учителей. Об этом пишет Prensa Latina.
Законопроект был принят во втором чтении 113 голосами «за». Были приняты во внимание рекомендации Комитета по образованию, культуре, науке, технологиям, инновациям и древним знаниям.
По словам законодателя Мануэля Медины, председателя парламентского бюро и главного докладчика, группа поддерживает борьбу учителей за гарантию их прав на достойную пенсию и адекватную зарплату в рамках Конституции.
В свою очередь, другие члены комитета подчеркнули, что Национальное собрание выполнило постановление Конституционного суда. Они также пояснили, что в отчете прописываются категории карьерного роста, чтобы учителя могли повышать свой профессиональный уровень, совершенствуя знания, навыки, компетенции и способности.