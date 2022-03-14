Кито, 14 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Пленарное заседание Национальной ассамблеи Эквадора ратифицировало положения о повышении заработной платы учителей. Об этом пишет Prensa Latina.

Skratos1983 Эквадор

Законопроект был принят во втором чтении 113 голосами «за». Были приняты во внимание рекомендации Комитета по образованию, культуре, науке, технологиям, инновациям и древним знаниям.

По словам законодателя Мануэля Медины, председателя парламентского бюро и главного докладчика, группа поддерживает борьбу учителей за гарантию их прав на достойную пенсию и адекватную зарплату в рамках Конституции.

В свою очередь, другие члены комитета подчеркнули, что Национальное собрание выполнило постановление Конституционного суда. Они также пояснили, что в отчете прописываются категории карьерного роста, чтобы учителя могли повышать свой профессиональный уровень, совершенствуя знания, навыки, компетенции и способности.