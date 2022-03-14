Москва, , 12:29 — REGNUM Лётчик Су-25 ВКС России сумел приземлиться на аэродроме базирования после попадания в истребитель украинской ракеты ПЗРК. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Отмечается, что при выполнении боевой задачи на Украине в штурмовик Су-25, который следовал в паре вторым, попала ракета ПЗРК Вооруженных сил Украины.

Летчик поврежденного истребителя, оценив обстановку, принял решение отключить поврежденный двигатель и не покидать самолет.

При этом летчик ведущего самолета подполковник Денис Литвинов перестроился так, чтобы прикрыть самолет своего товарища от повторного попадания ракеты.

«Посадка произведена без происшествий… Оба летчика представлены к государственным наградам», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10» в составе младших сержантов Сергея Марусова и Александра Кузьмина провел удачную скрытную разведку, в результате чего было уничтожено большое число живой силы и военной техники украинских националистов в ходе специальной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.